GTA 6'yı sızdıran hacker ömür boyu hastane hapsine çarptırıldı

2025 yılında çıkış yapacağı duyurulan Grand Theft Auto 6 (GTA) oyununun görüntülerini sızdıran 18 yaşındaki bir hacker ömür boyu hastane hapsi cezasına çarptırıldı.

CEP TELEFONUYLA ROCKSTAR GAMES'İ HACKLEDİ

Dizüstü bilgisayarına el konulmasına rağmen Kurtaj, bir oteldeki televizyonu ve cep telefonunu kullanarak GTA'nın geliştiricisi Rockstar Games'e sızmayı başardı.



Kurtaj, o dönem henüz yayınlanmamış ve merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın 90 klibini çaldı.

24 SAAT SÜRE VERDİ KAYNAK KODLARINI VE KLİPLERİNİ PAYLAŞTI



Şirketin dahili Slack mesajlaşma sistemine girerek "Rockstar 24 saat içinde Telegram üzerinden benimle iletişime geçmezse kaynak kodunu yayınlamaya başlayacağım" açıklamasında bulundu.



Daha sonra klipleri ve kaynak kodunu TeaPotUberHacker kullanıcı adıyla bir forumda yayınladı.

HACK SALDIRILARI 10 MİLYON DOLARA MAL OLDU



Otistik olan Oxfordlu Arion Kurtaj, uluslararası bilgisayar korsanları "Lapsus$"un önemli bir üyesi olduğu biliniyordu.



Hacker grubunun Uber, Nvidia ve Rockstar Games gibi teknoloji devlerine yönelik saldırıları firmalara yaklaşık 10 milyon dolara mal oldu.



Yargıç, Kurtaj'ın yetenekleri ve siber suç işleme arzusunun, kamu için yüksek risk teşkil etmeye devam ettiği anlamına geldiğini söyledi.



BBC'nin haberine göre, doktorların artık tehlike arz etmediğine karar vermediği sürece genç hackerın ömür boyu hastane hapsinde tutulacağı aktarıldı.

Mahkeme, Kurtaj'ın gözaltındayken şiddete başvurduğunu ve düzinelerce yaralanma ya da mala zarar verme suçu işlediğini de açıkladı.