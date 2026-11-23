İngiltere 'de bir mahkeme, GTA 6 'nın görüntülerini sızdırmasıyla tanınan İngiliz hacker Arion Kurtaj'ı, büyük şirketlere yönelik bir dizi siber saldırı nedeniyle yedi yıl hapis cezasına çarptırdı.

Londra'daki Woolwich Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Mark Turner, 21 yaşındaki Kurtaj'ın daha önce gözetim altında geçirdiği süreyi dikkate alarak derhal serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Otizm tanısı bulunan Kurtaj, geçen hafta 2021-2022 yılları arasında Rockstar Games, telekomünikasyon şirketi BT/EE, dijital banka Revolut ve ulaşım platformu Uber'e yönelik siber saldırıları gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

Yargıç Turner, Kurtaj'a hitaben, "Çok yetenekli bir genç olduğun açık. Bu yeteneklerini hayatının geri kalanını hapishaneye girip çıkarak harcamak için kullanma" dedi.

OTEL ODASINDAN GTA 6'YI SIZDIRDI

Kurtaj, henüz ergenlik çağındayken Lapsus$ adlı hacker grubunun önemli üyelerinden biri olarak siber saldırılar gerçekleştirdi.

Eylül 2022'de BT/EE'ye yönelik siber saldırılar nedeniyle hakkında suçlama yöneltilen Kurtaj, rakip hackerlardan korunması amacıyla bir otele yerleştirildi.

Ancak genç hacker, otel odasından Revolut, Uber ve Rockstar Games'in sistemlerine saldırmayı sürdürdü.

Yalnızca bir cep telefonu, otelin Wi-Fi bağlantılı televizyonu ve Amazon Fire TV Stick kullanarak Rockstar Games'in sistemlerine sızan Kurtaj, GTA 6'ya ait 90 video ele geçirdi.

Kurtaj, ilk resmî oyun görüntülerinin yayımlanmasından bir yılı aşkın süre önce bu videoları "TeaPotUberHacker" kullanıcı adıyla internette paylaştı.

ROCKSTAR GAMES'E 1,5 MİLYON DOLARLIK MALİYET

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), Kurtaj'ın çaldığı kaynak kodlarını yayımlamakla tehdit ederek Rockstar Games'e şantaj yapmayı amaçladığını belirtti.

Mahkemede paylaşılan bilgilere göre siber saldırının doğrudan maliyeti Rockstar Games için 1,5 milyon dolara ulaştı. Bu tutara saldırının daha geniş ticari sonuçları dahil edilmedi.

AFP'nin yorum talebine ise Rockstar Games'ten yanıt gelmedi.

13 yıllık bekleyişin ardından geçen hafta piyasaya sürülen GTA 6'nın, ilk gününde 3,79 milyar dolarlık perakende satış geliri elde ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE HASTANEDE TUTULMUŞTU

Kurtaj'ın siber suçları işlediği 2023 yılında jüri tarafından tespit edilmiş ancak psikiyatristler tarafından yargılanmaya uygun olmadığı değerlendirildiği için cezai sorumluluğu hakkında karar verilmemişti.

Avukatlarının açıklamasına göre Kurtaj, otizminin ağırlığı nedeniyle mahkeme kararıyla güvenlikli bir hastaneye yerleştirildi. İki yıl boyunca burada tutulan Kurtaj, daha sonra mahkemeye çıkabilecek durumda olduğuna karar verilmesi üzerine suçlamaları kabul etti.

Öte yandan aynı hacker grubunun bir diğer üyesi Thalha Jubair de 2023'teki yargılamada, Şubat 2022'de Nvidia'ya yönelik siber saldırı düzenlemek ve şirketin fikrî mülkiyetini yayımlamakla tehdit etmekten suçlu bulunmuştu.

Jubair, bu yıl Scattered Spider adlı başka bir hacker grubunun Londra toplu taşıma sistemine yönelik siber saldırısındaki rolü nedeniyle beş yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.