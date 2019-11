GTech, Sabancı ve Tekfen Holding iş birliği ile finans ve yönetim dashboard projelerine imza attı

Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Raporlama Etkinliği kapsamında 26 Kasım 2019 Salı günü, Four Seasons Bosphorus Hotel’de gerçekleşen organizasyonda finans ve yönetim projeleriyle ilgili başarı hikayeleri katılımcılara anlatıldı. Basın mensuplarının da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, GTech, Sabancı Holding ve Tekfen Holding yöneticilerine sorular sorma fırsatı buldu.



Müşterilerinin iş gereksinimlerini; uzun vadeli strateji ve hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak şekilde karşılamak ve başarılarını sürdürülebilir kılmak amacıyla proje ve fikirler üreten GTech, sektörel ve teknik uzmanlığıyla fark yaratıyor. İnovasyon ve dijital teknoloji tabanlı gelişim modellerini iş süreçlerine dahil eden GTech, değişimin kaçınılmaz olduğu finans ve teknoloji sektörüne önemli yenilikler kazandırıyor.



Hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken GTech, Sabancı Holding ve Tekfen Holding ile birlikte yol alıyor. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GTech Genel Müdürü Mine Taşkaya; “İmza attığımız “Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Dashboard Projelerini” anlatmak için buradayız. Projelerimizle ilgili deneyimleri kendi ağızlarından dinleyeceğimiz etkinlikte Türkiye’nin en önemli kurumları ve isimleriyle ortak olmak bizim için gurur verici. Projelerimizi ve bu süreçte kat ettiğimiz yolları anlatması için çok değerli isimlere ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğimizde Tekfen Holding adına CIO Kurtuluş Yavuz ve Sabancı Holding adına Finans Direktörü Neslihan Döngel konuşmacı olarak yer alıyor ve projelerimizin hem müşterilerimize hem de sektöre kazanımlarını aktaracak” dedi.



Sözlerine şu şekilde devam eden Taşkaya; “Bugün dünyada kabul görmüş gerçeklerden biri şu ki, hangi sektörde olursa olsun şirketin en büyük değerlerinden biri verilerdir. Biz bu veriyi ne kadar kullanabiliyorsak aslında o kadar stratejik olarak, iş planlarımıza, sonuçlarımıza, rekabet avantajlarımıza, karlılıklarımıza yansıtabiliyoruz. Kısa, orta ve uzun vade planlamalarımızda en önemli parametremiz yine veri. Bu noktada verinin tarihçesine baktığımızda birçok aşama kat ettiğini görüyoruz. 2025 yılına geldiğimizde bu rakamlar daha da büyüyecek. Tabii ki, tüm veriyi analiz etmek mümkün değil, ancak işimize değer katacak kısımları anlık olarak işlemek ve değerli kısımlarını karar verme sistemlerimize sonuç olarak entegre etmek mümkün olacaktır. Üstelik bahsedilen çılgın büyüme şirketlerin operasyonlarındaki her noktada olacak. Bu noktada büyük veriyi yapay zeka ve makine öğrenmesini kullanarak şirketlerin ihtiyaç duyduğu içgörü ve tahminleri oluşturacak şekilde hayata geçiren şirketler daha rekabetçi ve karlı olacaktır.” dedi.



RAPORLAMA SİSTEMLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZİN SORUNLARINA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİYOR



Raporlama sistemlerinin avantajlarından bahseden GTech Genel Müdürü Mine Taşkaya; “Müşterilerimizin sorunlarına hızlı cevap verebilmenin yanı sıra katma değeri yüksek çözümler sunuyoruz. Kurumlar verinin tarihçesine göre hangi aşamada olursa olsun burada bahsedilen çözümlerin sağlanabilmesi için bazı unsurların yerine getirilebilmesi lazım. Bunlar; teknolojik alt yapı, yetkin teknik ekip ve iş birlikleri. Bu üçlü olmadığı zaman, hedeflere ulaşmak mümkün değildir” dedi.



TEKFEN HOLDİNG İLE GTECH AYNI VİZYONU PAYLAŞMAKTADIR



Etkinlik kapsamında konuşma yapan CIO Kurtuluş Yavuz; “Tekfen Holding köklü bir geçmişi olan birçok alanda hizmet veren büyük bir yapıdır. İçinde bulunduğumuz her sektörün kendine ait zorlukları ve kendine münhasır özel durumları vardır. Dolayısıyla bizim için farklı sektörlere entegre edilebilecek hızlı ve etkin çözümler, iş ortaklıkları büyük önem taşımaktadır. Dünyada farklı coğrafyalarda yaygın bir operasyona sahip yapımızda günlük operasyonel ve finansal KPI’ların yönetim ekibine raporlanabilir duruma gelmesini hedefledik ve bu noktada Oracle ve GTech ile olan yolculuğumuz başladı. GTech ile bir araya gelmemize zemin hazırlayan faktörler; konusundaki uzmanlığı ile bizi doğru noktalara yönlendirmesi, etkin değişim yönetimi, konuyu ele alış biçimi, bizimle olan vizyon uyumu, ekibimizle kurduğu doğru ilişkilerdir. Bu etkenler projemizi başarıya götüren en önemli faktörlerdir. Buradan bir kez daha GTech ailesine teşekkür ediyorum “dedi.

Sabancı Holding & GTech iş birliğini başarıya götüren ana etkenler şeffaf, hızlı ve etkin yönetim sürecidir.



Projenin amacı hakkında bilgi veren Sabancı Holding Finans Direktörü Neslihan Döngel; “Sabancı Holding Üst Yönetimi’ne ana finansal ve operasyonel verilerimize hızlı ve kapsamlı erişim imkanı sağlayan bir çözüm sunarak karar verme süreçlerini desteklemek amacıyla GTech ile çalışmaya karar verdik. Proje öncesinde farklı kaynaklardan veri beslenmesi söz konusuydu ve bu durum finans ekibinde büyük bir iş yükü yaratıyordu. Kapsamlı yönetim raporu hazırlığı için önemli süreler gerekiyordu. Diğer yandan Üst Yönetimimiz’e farklı platformlarda farklı raporlar çıkıyordu, bu da karar mekanizmalarının hızlı ve etkin çalışmasını olumsuz etkiliyordu. Bu noktada proje deneyimi, işe yaklaşımı ve iş ortaklığı, güvenirliği ve itibarı ile bizi etkileyen GTech ile doğru iş ortağımızı bulmuş olduk. Bu projede bizi başarıya götüren en önemli kriterlerimiz; şirket içinde güçlü Üst Yönetim sahipliği, finans ekibinin projeye olan inancı ve yoğun çabası, Bilgi Teknolojileri ekibimizin sürekli teknik desteği, GTech ile karşılıklı olarak bilgi paylaşımının en üst seviyede olması, yine GTech tarafından proje süresince müşteri olarak ihtiyaç duyduğumuz tüm taleplerin hızlı bir şekilde karşılanmasıdır. Projemiz zamanında ve planlanan maliyetlere uygun tamamlanmış, canlıya geçiş aşamasında açık konumuz kalmamıştır.” dedi.