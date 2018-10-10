Toplumsal ve ekonomik gelişme için kız çocuklarının bilim ve teknoloji alanında güçlenmesinin olmazsa olmaz olduğunu belirten Güler Sabancı, “Toplumun yarısını oluşturan kadın ve kız çocuklarını dahil etmeden, bilim ve teknolojideki gelişmelerin bir parçası olmak ve bu alanda bilgi üretmek mümkün değil. Ancak kız çocukları fen ve teknolojiye ilgi duysa da zamanla bu ilgiyi kaybediyor ya da bu alanda bir kariyer hayal etmiyor. UNESCO verileri Türkiye’de üniversite öğrencilerinin yüzde 45’inin ve araştırmacıların yüzde 37’sinin kadın olduğunu gösteriyor. Sosyal bilimlerde yüzde 43 düzeyinde olan kadın araştırmacı oranı mühendislik ve teknoloji alanlarında yüzde 25’e düşüyor. Bu veriler kadınların bilim ile uğraşmayı bir kariyer olarak seçmediğini, bu alanda kariyer hedefleyenlerin de fen bilimleri ve mühendislikten çok sosyal ve beşeri bilimlere yöneldiğini gösteriyor. Oysa bizim bilim ve teknolojide daha çok kadına ihtiyacımız var. Bilim dünyası kız çocuklarının akıl ve yeteneğinden mahrum kalmamalı” dedi.



Kız çocuklarını bilime yönlendirmek için rol modellerinin ve birbirlerinden destek görmelerinin önemine dikkat çeken Sabancı, ”Kız çocukları okullu olsun, laboratuvarları doldursun diye çalışmalıyız. Bunun için onların her birini desteklemek ve güçlenmelerini sağlamak elbette çok değerli. Ancak birbirlerini destekleyip, birlikte güçlendiklerinde bambaşka sonuçlar ortaya çıkıyor. O zaman yalnız olmadıklarını, birlikte daha güçlü olduklarını fark ediyorlar. Kız kardeş dayanışması domino etkisi yaratıyor” dedi.



KIZ KARDEŞLER LABORATUVARI’NDA “YAPABİLİRİM” DEMEYİ ÖĞRENDİLER

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında destek verdikleri Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi ile kız kardeş dayanışmasının sonuçlarını bir kez daha gördüklerini söyleyen Sabancı, “Bu proje ile Mardinli kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanında güçlenmelerine ve toplumsal cinsiyet rollerinden sıyrılmalarına katkıda bulunmayı hedefledik. Öğrenciler, laboratuvara girdiler, deneyler yaptılar, öğrendiklerini kız kardeşleriyle paylaştılar ve bu alanda bir meslek seçmenin hayalini kurmaya başladılar. NASA Astrofizik Komitesi Başkanı Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya gelerek bilim alanında kariyer yapmayı konuştular. Artık hepsi yapabileceklerine inanıyor. Biz de onların yapabileceklerine inanıyoruz. Biliyoruz ki, kız kardeşler inanırsa dünyanın en güçlü iş insanlarından biri de olabilir, NASA’nın en büyük projelerini de yönetebilir, hatta geleceğin NASA’sını Türkiye’de kurabilir” ifadelerini kullandı.



Kız Kardeşler Laboratuvarı projesi, Mardin Kültür Derneği tarafından Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında hayata geçirildi. Proje kapsamında Mardin Fen Lisesi ve diğer liselerdeki kız öğrencilerle 1 yıl boyunca bilim ve teknoloji atölyeleri gerçekleştirildi. Bu atölyelere katılanlardan istekli 11 lise öğrencisi İstanbul’da bir hafta boyunca süren eğitici eğitimlerine katıldı. Bu eğitimi alan öğrenciler daha sonra Mardin’de ortaokulda okuyan 33 kız öğrenci ile bilim ve teknoloji atölyesi gerçekleştirdi, öğrendiklerini “kız kardeşleriyle” paylaştı. Bilimin eğlenceli ve pozitif yanlarını birlikte deneyimleyen öğrenciler, daha sonra NASA’da görev yapan astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel ile bir araya gelerek, onun deneyimlerini dinledi.



SABANCI VAKFI’NIN KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI



Sabancı Vakfı, 44 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor.

2006 yılında “kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi” amacıyla Birleşmiş Milletler Ortak Programına destek veren Vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek, yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı. 17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunan Vakıf, halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi’nin yürüttüğü Mor Sertifika Programını destekliyor.

Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin engellenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri destekleniyor.

