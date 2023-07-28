Güncelleme geldi: Twitter'ın logosu telefonlarda da değişti

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, günler önce sosyal medya platformunun klasik kuş logosunu X harfi ile değiştirdi.

Twitter hesabının açıklama kısmına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı.



Twitter'daki bu köklü değişikliğin ardından platforma girenler artık kuş logosu yerine X logosuyla karşılaşıyor.



Değişiklik mobil uygulamalara da geldi. Twitter'ın son güncellemesini telefonlarına indiren kullanıcılar, kuş logosunu artık cihazlarında göremeyecek.