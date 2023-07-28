Güncelleme geldi: Twitter'ın logosu telefonlarda da değişti

Sosyal medya devi Twitter'ın çok konuşulan logo ve isim değişikliği telefonlara da yansıdı. Güncellemeyi indiren kullanıcılar kuş logosu yerine X logosu ile uygulamayı kullanmaya devam edecek.

Güncelleme geldi: Twitter'ın logosu telefonlarda da değişti

'ın CEO'su Elon Musk, günler önce platformunun klasik kuş logosunu X harfi ile değiştirdi.

Twitter hesabının açıklama kısmına "X.com" yazan Musk, "X.com" adresinin artık "twitter.com"a yönlendirdiğini açıkladı.

Twitter'daki bu köklü değişikliğin ardından platforma girenler artık kuş logosu yerine X logosuyla karşılaşıyor.

Değişiklik mobil uygulamalara da geldi. Twitter'ın son güncellemesini telefonlarına indiren kullanıcılar, kuş logosunu artık cihazlarında göremeyecek.

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