Günde 22 saat oyun oynayan çocuk felç oldu

Son dönemde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da bağımlılık klasmanına sokulan yoğun oyun oynama alışkanlığı Çin'den gelen haber ile bir kez daha gündemde.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de günde 22 saat bilgisayar oyunu oynayan 15 yaşındaki çocuğun kolu felç oldu.



Aynı habere göre, corona virüs döneminde okulu kapalı olduğu için evde kalan çocuk a ay boyunca günde 22 saat oyun oynadı.



Bir ayın ardından evde baygınlık geçirmesi sonrası hastaneye kaldırılan ismi açıklanmayan çocuk Guangxi'de bulunan sağlık merkezinde tedavi altına alındı.



Çin medyasına konuşan anne baba ise çocuklarının ders çalıştığını düşündüklerini ve saatlerce oyun oynadığından haberdar olmadıklarını iddia etti.



Çin'de şubat ayından itibaren ülkedeki pek çok okul salgın nedeniyle evden eğitim modeline geçmişti.

