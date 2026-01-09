Güneş, diğer yıldızlardan farklı davranıyor

Bilim insanları, Güneş’te güneş lekeleri (sunspot) ile güneş patlamaları arasında güçlü ve düzenli bir ilişki bulunduğunu uzun süredir biliyor. Güneş lekelerinin arttığı dönemlerde patlamaların da arttığı, bu ilişkinin yaklaşık 11 yıllık döngü içinde oldukça öngörülebilir olduğu belirtiliyor.

Ancak 14 binden fazla yıldızın incelendiği TESS verileri, aynı durumun diğer yıldızlar için geçerli olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, TESS’in gözlemleri sayesinde 200 binden fazla yıldız patlamasını analiz etti ve bu patlamaların, yıldız lekeleriyle tutarlı biçimde örtüşmediğini tespit etti.

DİĞER YILDIZLARDA İLİŞKİ ZAYIF

Cornell Üniversitesi ve Universe Today tarafından aktarılan bulgulara göre, Güneş’te patlamalar çoğunlukla lekelerin bulunduğu bölgelerde ortaya çıkarken, diğer yıldızlarda patlamalar lekeler görünürken de görünmezken de yaklaşık aynı sıklıkta gerçekleşiyor. Başka bir ifadeyle, yıldız patlamaları ile yıldız lekeleri arasında belirgin bir korelasyon yok.

Bu sonuç, farklı yıldız türleri, dönüş hızları ve yaş grupları için de geçerli. Araştırmada kullanılan TOFFEE algoritması, yıldızların parlaklık değişimlerini inceleyerek bu sonuca ulaştı.

BİLİMSEL SONUÇLAR VE ETKİLERİ

Uzmanlara göre bu bulgular, Güneş’in manyetik davranışının evrende alışılmadık olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, Güneş’e dayanarak geliştirilen güneş aktivitesi modellerinin, diğer yıldızlar için doğrudan kullanılamayabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, Güneş’teki bu güçlü bağın neden diğer yıldızlarda görülmediğini hala araştırıyor.