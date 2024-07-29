Güneş enerjisi uzayda toplanacak: İlk uzay tabanlı elektrik şebekesi kuruluyor

Bilim insanları, uzayda güneş enerjisinden yararlanma yöntemlerini araştırırken, bazıları bu enerjiyi yeryüzüne aktarmak üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzayda hava koşullarından etkilenmeden daha fazla enerji toplanabildiğinden, uzaydan dünyaya enerji gönderme projeleri artış gösterdi. Geçen yıl ilk kez uzaydan Dünya'ya enerji iletilmişti.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre Florida merkezli girişim Star Catcher, uzayda topladığı enerjiyi diğer uzay araçlarına göndermeyi amaçlıyor. Şirket, projeye başlamak için 12,25 milyon dolar hibe topladığını açıkladı.

10 KAT DAHA FAZLA ENERJİ

Planlanan elektrik şebekesi, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilecek uydular aracılığıyla güneş enerjisini yoğunlaştıracak ve bu enerjiyi diğer uzay araçlarına iletecek. Şu anki alçak Dünya yörüngesindeki uydular, Güneş’ten yaklaşık 1000-1500 watt enerji üretiyor.Star Catcher ise uydularının bir evin ihtiyaç duyduğu kadar güç sağlayacağını öne sürüyor.



Şirket, uzay araçlarının doğrudan güneşten elde edeceğinden 5 ila 10 kat daha fazla enerji üreteceklerini iddia ediyor ve iletilen enerjinin uzay araçlarının mevcut güneş panelleriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

Initialized Capital'dan Andrew Sather, "SpaceX'in fırlatma alanında yaptığı gibi, Star Catcher'ın da yörünge gücü alanında benzer bir etki yaratacağına inanıyoruz," dedi. Sather, bu gelişmenin yörüngedeki birçok teknolojinin ekonomisini ve yeteneklerini dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

İLK UYDU 2025'TE FIRLATILACAK



Star Catcher, müşterileriyle yıllık sözleşmeler yapmayı ve enerji ihtiyaçlarına göre ödeme seçenekleri sunmayı planlıyor. Ayrıca, şebekedeki tek bir uydunun aynı anda birden fazla araca enerji göndermesi bekleniyor. Şirket, deneme amaçlı ilk uydusunu Aralık 2025'te fırlatmayı hedefliyor ve nihai hedefi 200 uyduya ulaşmak.



Şirket açıklamasında, uydu operatörlerinin ortak bir altyapı çerçevesinde çalışabilecekleri ve enerji tüketiminin uydu sayısıyla sınırlı olmayacağı ifade edildi. Ayrıca, bu tür bir şebekenin Ay'ın karanlık yüzüne yapılacak çalışmalara da katkı sağlayabileceği belirtildi; zira güneş enerjisiyle çalışan uzay araçları bu bölgede yıldız ışığından uzak kaldığında, şebeke gereken enerjiyi sağlayabilir.