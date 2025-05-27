Güneş enerjisiyle havadan su üreten akıllı sünger geliştirildi

Cihaz, doğal gözenekli yapısı sayesinde nemi emip saklayabilen balsa ağacı liflerinden üretildi. İçeriğinde ayrıca lityum klorür, demir oksit nanoparçacıkları ve karbon nanotüp katmanları bulunuyor. Sistemin içinde bir kubbe kapak, soğutma mekanizması, kirlilik önleyici tepsi ve güneş enerjili tetikleyici de yer alıyor.

DOĞAL AFETLERDE SU İHTİYACI İÇİN KULLANILABİLİR



Baş araştırmacı Dr. Derek Hao cihazın acil durumlar, doğal afetler ve uzak bölgelerdeki su ihtiyacı için büyük potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Hao, cihazın kolay üretilebilmesinin, balsa ağacının ucuz ve biyolojik olarak çözünebilir olmasının seri üretimin önünü açtığını söyledi.



Endüstri ortaklarıyla pilot ölçekli üretim ve saha testleri için görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Hao, sistemin modüler versiyonlarıyla geniş çaplı kullanıma hazır hale gelebileceğini ifade etti.