Güneş ışığını satmayı planlayan şirket tartışma yarattı: "Korkunç ve ürkütücü"

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde faaliyet gösteren Reflect Orbital adlı girişim, düşük Dünya yörüngesine yerleştireceği 4 bin dev aynayla güneş ışığını yansıtarak geceleri “güneş satmayı” planlıyor. Şirket, bu sayede belirli bölgelerde gece aydınlatması sağlamayı, güneş enerjisi üretimini uzatmayı ve tarım faaliyetlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.



"KORKUNÇ BİR FİKİR"

Ancak astronomlar ve çevre uzmanları projeyi “felaket” ve “korkunç bir fikir” olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre bu dev aynalar, ışık kirliliğini artırarak teleskop gözlemlerini imkansız hale getirebilir, pilotları ve gökyüzü gözlemcilerini geçici olarak kör edebilir, ayrıca ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

ŞİRKET "ETKİLERİ SINIRLI OLACAK" DEDİ

Reflect Orbital, projenin ilk adımı olarak EARENDIL-1 adlı test uydusunun 2026’da fırlatılması için ABD Federal İletişim Komisyonu’na (FCC) başvurdu. Bu ilk uydu, 18 metre genişliğinde bir yansıtıcı panel açarak Dünya üzerinde yaklaşık 5 kilometrelik bir alanı, dolunaydan dört kat daha parlak bir ışıkla aydınlatabilecek. Şirket, aynaların kullanılmadığı zamanlarda ışığı Dünya’dan uzak çevireceğini ve etkilerin sınırlı olacağını savunuyor.



DAHA ÖNCE DENENDİ

Bilim insanları ise bu tür bir sistemin daha önce Rusya’nın “Znamya” uydularında denendiğini, ancak kontrol edilemediği için kısa sürede iptal edildiğini hatırlatıyor. Eleştirmenler, projenin teknik olarak neredeyse uygulanamaz olduğunu, üstelik başarılması halinde uzay kalabalığı, çarpışma riski ve atmosferik kirlilik gibi ciddi tehlikeler doğuracağını vurguluyor.

Kanadalı gökbilimci Samantha Lawler, projeyle ilgili “Küçük bir şirket, birkaç milyon dolarla ve tek bir kurumun onayıyla, tüm dünyanın gece gökyüzünü değiştirebilir. Bu gerçekten ürkütücü" açıklamasında bulundu.