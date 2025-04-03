"Güneş Kuşu" Mars'a yolculukta devrim yapabilir

Birleşik Krallık Uzay Ajansı'ndan fon alan İngiliz girişim Pulsar Fusion, yörüngedeki uzay araçlarını karşılamak, onlara bağlanmak ve nükleer füzyon kullanarak onları son derece hızlı bir şekilde hedeflerine taşımak için tasarlanmış bir uzay roketi konsepti olan Sunbird'ü (Güneş Kuşu) tanıttı.



Pulsar'ın kurucusu ve CEO'su Richard Dinan, Güneş Kuşu'nu tanıtırken “Dünya'da füzyon yapmak çok doğal değil. Füzyon atmosferde çalışmak istemiyor. Uzay füzyon yapmak için çok daha mantıklı ve makul bir yer, çünkü füzyon zaten orada gerçekleşmek istiyor" ifadelerini kullandı.



CNN International’ın haberine göre Sunbird şimdilik inşaatın ilk aşamalarında ve aşılması gereken olağanüstü mühendislik zorlukları var, ancak Pulsar 2027'de ilk kez yörüngede füzyon gerçekleştirmeyi umduğunu belirtiyor.



Roket bir gün faaliyete geçerse, Mars'a yapılacak potansiyel bir görevin yolculuk süresini yarıya indirebilir.



Dinan'a göre güneş kuşları, kenetlenme istasyonlarındaki şehir bisikletlerine benzer şekilde çalışacak.



“Onları uzaya fırlatacağız ve oturabilecekleri bir şarj istasyonumuz olacak ve sonra geminizle buluşacaklar” diyen Dinan, şunları söyledi: "Verimsiz yanmalı motorlarınızı kapatırsınız ve yolculuğunuzun büyük bölümünde nükleer füzyon kullanırsınız. İdeal olarak, Mars yakınlarında bir yerde bir istasyonunuz olur ve alçak Dünya yörüngesinde bir istasyonunuz olur ve (Güneş Kuşları) sadece ileri geri gider."