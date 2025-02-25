Güneş Sistemi'nde keşif: Samanyolu'nun çekim spiral yapı oluşturdu



ABD'deki Southwest Araştırma Enstitüsü’nden gök bilimci David Nesvorny liderliğindeki ekip tarafından yürütülen çalışmada, NASA’nın Pleiades Süper Bilgisayarı kullanılarak Güneş Sistemi’nin 4,6 milyar yıllık evrimi simüle edildi. Bilim insanları, Oort Bulutu'nda şimdiye kadar bilinmeyen bir spiral yapı keşfetti. Yeni bir bilgisayar simülasyonu, Samanyolu’nun kütle çekim etkisiyle Oort Bulutu’nun iç kısmında dev bir spiral oluştuğunu gösterdi.



Oort Bulutu, Güneş Sistemi’nin en uzak bölgesi olarak biliniyor ve Güneş’ten 100 bin astronomik birim (AU) uzaklığa kadar uzanan buzlu kayaçlardan oluşuyor. Bilim insanları, uzun yıllardır Oort Bulutu’nun dış kısmının küresel bir yapı, iç kısmının ise halka şeklinde olduğunu düşünüyorlardı. Fakat yapılan yeni simülasyonlar, bu iç yapının aslında spiral şeklinde olduğunu ortaya koydu.



Çalışmaya göre, Samanyolu’nun kütle çekim kuvvetleri, Oort Bulutu’nun iç kısmında 15 bin AU çapında bir spiral yapı oluşturuyor. Bu yapı, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde ortaya çıkmış ve günümüze kadar varlığını korumuş durumda. Bilim insanları, bu yeni keşfin Oort Bulutu’nun oluşumu ve evrimi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.



Bu keşif, Güneş Sistemi’nin oluşum sürecine dair bilinmeyenleri çözmek adına atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

