Güneş Sistemi’ndeki gizemli ziyaretçi Dünya’dan görülebiliyor: İzlemek için ne yapmalı?

Yakın zamanda Güneş’in diğer tarafına geçen yıldızlararası ziyaretçi 3I/ATLAS, geçen hafta Güneş’e en yakın noktasına, yani günberisine (perihelion) ulaştı.

Şimdi ise Güneş’in arkasından çıktı ve yeniden gözlemlenebilir hale geldi. Üstelik Dünya, Güneş’ten uzaklaşan kuyruklu yıldıza doğru hareket ediyor. Bu da önümüzdeki haftaların 3I/ATLAS’ı incelemek için en uygun dönem olduğu anlamına geliyor.

TELESKOP VEYA DÜRBÜNLE İZLENEBİLECEK

Kuyruklu yıldız, şafak öncesi saatlerde basit bir teleskopla veya güçlü bir dürbünle gözlemlenebilecek kadar parlak olacak. Göz alıcı bir manzara beklememek gerek ancak bu, yaklaşık 10 milyar yıl önce, Güneş Sistemi’nin çok ötesinde oluşmuş bir gökcismini gözlemlemek için iyi bir fırsat.

EN UYGUN ZAMAN KASIM AYI

SETI Enstitüsü’nde kıdemli gökbilimci Dr. Franck Marchis, IFLScience’a yaptığı açıklamada, “Kasım ayı, nadir bir yıldızlararası ziyaretçi olan Kuyruklu Yıldız 3I/ATLAS’ı gözlemlemek için en ideal zaman olacak” dedi. Marchis’e göre kuyruklu yıldız, Venüs ve Başak (Virgo) takımyıldızındaki parlak yıldız Spica yakınlarında görüşebilecek.

Marchis, “Yaklaşık 3 Kasım civarında, kuyruklu yıldız Güneş doğmadan yaklaşık iki saat önce yükselecek. Parlaklığı 10 kadir civarında olabilir. Bu da onu teleskop veya güçlü dürbünle görünür kılacak.” diye konuştu.

Kuyruklu yıldızı bulmak için Venüs veya Spica yıldızını referans almak yeterli. Nereden bakacağınızı bilmiyorsanız SkySafari, Stellarium veya Sky Tonight gibi gökyüzü uygulamaları ya da yıldız haritaları kullanılabilir.

Marchis, “Kuyruklu yıldızlar öngörülemezdir; parlaklığı günberi sonrasında değişebilir, bu yüzden bu haftalar onu yakalamak için en iyi şansınız olabilir” diye ekliyor.

Son gözlemler, Marchis’in tahminlerinin doğru çıktığını gösteriyor. Her ne kadar 3I/ATLAS Güneş’e 203 milyon kilometreden fazla yaklaşmamış olsa da, etkinliği hızla arttı. Bu durum, onu gözlemlemeyi daha kolay ve heyecan verici hale getiriyor. Şimdiden bazı amatör astronomlar kuyruklu yıldızı görüntülemeyi başardı.

CANLI YAYIN DA OLACAK

Havanın bulutlu olması gözlem şansınızı azaltabilir, ancak endişelenmeye gerek yok. Virtual Telescope Project, önümüzdeki birkaç hafta içinde 3I/ATLAS’ın canlı gözlemini çevrimiçi olarak yayınlamayı planlıyor.

ÜÇÜNCÜ YILDIZLARARASI ZİYARETÇİ

3I/ATLAS, Güneş Sistemi dışından geldiği doğrulanan üçüncü yıldızlararası nesne. İlk ikisi 2017’de keşfedilen ‘Oumuamua (1I/2017 U1) ve 2019’daki 2I/Borisov kuyruklu yıldızlarıydı.

3I/ATLAS, 1 Temmuz 2025’te “Asteroid Terrestrial Last Alert System” (ATLAS) adlı teleskop sistemi tarafından keşfedildi. Adını da bu teleskoptan alıyor.

7 MİLYAR YAŞINDA ZİYARETÇİ

Gökbilimcilere göre 3I/ATLAS, Güneş Sistemi’nde şimdiye kadar gözlemlenen en yaşlı cisim olabilir. Güneş Sistemi yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştu; ancak yapılan kimyasal analizler, bu kuyruklu yıldızın 7 milyar yıldan daha eski olabileceğini gösteriyor.

Milyarlarca yıl boyunca galakside dolaşan 3I/ATLAS, yalnızca birkaç ayını Güneş Sistemi’nde geçirecek. Güneş’e bu kadar yaklaşması, muhtemelen milyonlarca yıl sonra ilk kez bir yıldıza bu kadar yakın gelmesi anlamına geliyor.

Kuyruklu yıldızın dış tabakalarında olağanüstü yüksek miktarda karbondioksit ve yerel kuyruklu yıldızlardan daha fazla nikel oranı tespit edildi. Bu kimyasal bileşim, onun geldiği yıldız sisteminin doğduğu gaz bulutunun özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Sosyal medyada bazı iddialar, 3I/ATLAS’ın “Güneş’in arkasına saklandığı” ya da “rotasından saptığı” yönünde olsa da, bu söylentilerin bilimsel dayanağı bulunmuyor. Uzmanlar, bu tür yanlış bilgilerin genellikle “uzaylı” temalı tartışmalarla hızla yayıldığını vurguluyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kuyruklu yıldızı Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter ve Jupiter Icy Moons Explorer gibi görevlerle gözlemlemeyi planlıyor.