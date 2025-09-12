Güneş Sistemi'ndeki gizemli ziyaretçi renk değiştirdi

Gelecek ay Güneş’e en yakın noktasına ulaşacak olan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, astronomların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bilim insanlarının önemli bir kısmının kuyruklu yıldız olduğunu düşündüğü 3I/ATLAS’ın kuyruğu uzadı, çekirdeğini saran gaz ve tozdan oluşan "koma"sı belirginleşti.

Koma, kuyruklu yıldızların çekirdeğini çevreleyen, genellikle gaz ve tozdan oluşan parlak buluta verilen isim.

ALIŞILMADIK NİTELİKLER

Güneş’e yüksek hızla yaklaşan cisimde görülmesi beklenen bu özelliklerin yanı sıra, hassas teleskop gözlemleri cismin alışılmadık nitelikler taşıdığını da ortaya koydu.

Bu hafta, kuyruklu yıldız avcısı Michael Jäger ve ekibi, Namibya’da gerçekleşen tam Ay tutulmasından yararlanarak 3I/ATLAS’ın görüntülerini elde etti.

Gözlemler, cismin komasının kırmızıdan yeşile dönüştüğünü ortaya koydu.

Harvard’lı astronom Avi Loeb’e göre bu, “siyanür üretimindeki keskin artışla” açıklanabilir. Bilim insanları ayrıca cismin Güneş’e yaklaşmasıyla birlikte siyanür ve nikel üretiminin hızla arttığını düşünüyor.

Cismi ilk keşfeden ATLAS teleskop ekibinin verilerine göre 3I/ATLAS, “kızarmış yüzeyden kalkan tozların Güneş ışığını yansıtmasından, daha küçük ve parlak buz taneciklerinin üretimine” geçiş yapıyor. Bu süreç, kozmik cismin saçtığı materyalin yapısını ve görünürlüğünü değiştirmiş durumda.

UZAYLI İDDİALARI

Loeb daha önce 3I/ATLAS’ın “akıllı bir uygarlık tarafından gönderilmiş olabileceği” yönünde spekülasyonlar yapmıştı. Ancak giderek artan sayıda gözlem, cismin yalnızca bir kuyruklu yıldız olduğunu, fakat Güneş Sistemi’nin çok ötesinden geldiğini gösteriyor.

3I/ATLAS, Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği bilinen üçüncü yıldızlararası ziyaretçi.

Yine de Loeb’e göre 3I/ATLAS alışılmadık bir örnek. Cismin kütlesinin yüzde 87’sinin karbondioksitten oluşması ve Mars, Jüpiter ve Venüs’e yakın geçen sıradışı yörünge çizmesi, onu bilinen buzlu gök cisimlerinden farklı kılıyor.