Güneş Sistemi'ne yeni bir cisim daha girdi

Uluslararası Astronomi Birliği’nin Küçük Gezegen Merkezi, A11pl3Z’yi 1 Temmuz 2025’te potansiyel Dünya’ya yakın nesneler listesine ekledi. Ancak bu, Dünya’ya çarpma riski olduğu anlamına gelmiyor.



Henüz tam olarak ne olduğu bilinmeyen A11pl3Z’nin bir kuyruklu yıldız ya da asteroit olması muhtemel. Şu anda oldukça uzakta ve oldukça sönük olduğu için daha kesin bilgi edinmek zaman alacak.



California’da bir astrofizik öğrencisi olan Astrafoxen, Şili’deki Deep Random Survey teleskopundan aldığı görüntüyü Bluesky platformunda paylaştı. Ayrıca amatör astronom Sam Deen, haziran ayının son haftasına ait eski ATLAS verilerinde de bu cismin izine rastladı. Bu gözlemler, A11pl3Z’nin yıldızlararası kökenli olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

ÇAPI YAKLAŞIK 2O KİLOMETRE

Uzay girişimleri üzerine çalışan fizikçi ve radyo astronom Marshall Eubanks, Minor Planet Mailing List’te yaptığı açıklamada cismin çapının yaklaşık 20 kilometre olabileceğini söyledi. A11pl3Z, ekim ayında Mars’a da yaklaşık 0,4 astronomik birim mesafeye kadar yaklaşacak ve bu sayede Mars Keşif Uydusu tarafından gözlemlenebilecek.



Eubanks, cismin ince galaktik diskten geliyor olabileceğine dikkat çekerek, gelecek yıl nisan ayında Dünya’ya göre hızının 90 km/s’ye ulaşacağını ve bunun bir rekor olacağını ifade etti.



Bilim insanları şimdi A11pl3Z’nin kökenini ve yapısını daha iyi anlamak için gözlemlerini sürdürüyor. Eğer yıldızlararası olduğu doğrulanırsa, bu cisim, Güneş Sistemi dışından gelen üçüncü ziyaretçi olarak tarihe geçecek.