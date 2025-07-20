Güneş Sistemi'nin sınırında "fosil dünya" keşfedildi

ScienceAlert'ın haberine göre, gökbilimciler Güneş Sistemi'nin dış sınırlarında "Ammonite" adını verdikleri yeni bir gökcismi keşfetti.



Bu cisim, Sednoid sınıfında ve 4.5 milyar yıldır değişmeyen eliptik bir yörüngede hareket ediyor.



Bu gökcisminin kütlesi ve yapısı gereği, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerine ait “fosil” bir dünya olabileceği düşünülüyor.

Bu keşif, Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimi hakkında yeni bilgiler sunabilir.

