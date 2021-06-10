Güneş Tutulması bugün: 2021 'Ateş Çemberi' Güneş Tutulması nerelerden izlenebilecek?

2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması yaklaşıyor.



Dünya üzerinde milyonlarca insanın merakla beklediği "Ateş Çemberi" Güneş Tutulması bu yıl 10 Haziran tarihinde (bugün) gerçekleşecek.

Ay, Dünya'nın ışık ve ısı kaynağı Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak.

Böylece Dünya üzerinde çok sınırlı bir alanda Ateş Çemberi adı verilen görüntüler oluşacak. Bu açının tam sağlanamadığı daha geniş bir alanda ise kısmi Güneş Tutulması izlenecek.



EarthSky'da yer alan bilgilere tutulma bir noktada en fazla 3 dakika 51 saniye sürecek.

Yeryüzünün farklı noktalarında Ateş Çemberi etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika gözlemlenebilecek. Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek.



Ateş Çemberi Güneş Tutulması kırmızı noktalı alanlarda etkili olacak. Mavi çizgiler ise parçalı Güneş Tutulmasının görülebileceği alanları gösteriyor.

Ne yazık ki ne Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne kısmi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Karadeniz'in kuzey kıyıları kısmi Güneş Tutulması'nın gözlemlenebileceği son noktalar olacak.



Kısmi Güneş Tutulması, ABD, Kanada, Balkanlar hariç Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu ve Rusya'da görülecek.



Güneş Tutulmasının yüzdesi Ekvador'a yaklaştıkça azalacak.

Ateş Çemberi'ne yakın olarak kısmi Güneş Tutulmasını daha şiddetli bir şekilde yaşayacaklar. Ateş Çemberi'nin Kuzey Kutup Noktası çevresinde yaşanacak olması nedeniye kısmi Güneş Tutulması'nın yoğunluğu yerleşim yerlerinde az olacak.



Örneğin Norveç'in Oslo kentinde tutulma oranı yüzde 40 olacak. Yani Ay, Güneş'in sadece yüzde 40'ını kaplayacak.

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