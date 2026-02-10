Güneşe meydan okuyan yeni kuyruklu yıldız keşfedildi. Ay’dan parlak hale gelip gündüz bile görülebilir

Gökbilimciler, gelecek iki ay içinde Güneş’e son derece tehlikeli bir yakın geçiş yapacak yeni bir kuyruklu yıldız keşfetti.



C/2026 A1 (MAPS) adı verilen bu dev buz kütlesinin, eğer Güneş’e ölümcül yaklaşımından sağ çıkabilirse, gündüz vakti çıplak gözle bile görülebilecek kadar parlak hale gelebileceği öngörülüyor.

Kuyruklu yıldız, 13 Ocak’ta Şili’deki Atacama Çölü’nde yer alan AMACS1 Gözlemevi’nde görev yapan Fransız astronomlar tarafından tespit edildi. Sky & Telescope dergisine göre C/2026 A1’in çapı yaklaşık 2,4 kilometre ve ilk gözlemlendiğinde Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin iki katından biraz daha uzaktaydı.

GÜNEŞ’İ SIYIRAN KUYRUKLU YILDIZLAR

C/2026 A1, Kreutz ailesi olarak bilinen “Güneş’i sıyıran” kuyruklu yıldızlar grubuna ait. Bu ailede, yörüngeleri Güneş’e 1,4 milyon kilometreye kadar yaklaşan en az 3 bin 500 kuyruklu yıldız var. Bilim insanlarına göre bu cisimlerin tamamı, yaklaşık bin 700 yıl önce Güneş’e fazla yaklaşarak parçalanan dev bir kuyruklu yıldızın kalıntıları.

Yeni keşfedilen kuyruklu yıldız, Güneş’e en yakın noktası olan günberi (perihel) konumuna 4 Nisan’da ulaşacak. Bu sırada Güneş’e yaklaşık 800 bin kilometre kadar yaklaşacak; yani Merkür’ün Güneş’e olan mesafesinden yaklaşık 70 kat daha yakın bir noktadan geçecek.

Bu yakınlıkta C/2026 A1, saatte 3,2 milyon kilometreyi aşan bir hızla Güneş’in etrafında savrulacak ve aşırı sıcaklık, güçlü yerçekimi kuvvetleri ve yoğun radyasyona maruz kalacak.

OLAĞANÜSTÜ PARLAKLIK

Bu kadar büyük bir baskı, bu gruptaki çoğu kuyruklu yıldızın parçalanmasına neden oluyor. Ancak C/2026 A1 bu ölümcül geçişten sağlam çıkabilirse, yapısı büyük ölçüde değişecek ve son derece parlak bir gök cismine dönüşecek. Hatta bazı senaryolara göre gündüz gökyüzünde bile görülebilecek.

C/2026 A1, Kreutz ailesinin özellikle dikkat çeken bir alt grubuna ait. Bu alt grubun, 1106 yılında “Büyük Kuyruklu Yıldız”ın parçalarından oluştuğu düşünülüyor. Aynı gruptan çıkan kuyruklu yıldızlar arasında, 1965’te dolunaydan bile parlak hale gelen Ikeya-Seki ve 2011’de büyük ölçüde parçalanarak “başsız” lakabını alan Lovejoy da var.

Bu kuyruklu yıldızların aşırı parlak hale gelmesinin temel nedeni, Güneş’e yaklaşırken yoğun radyasyonla ısınmaları ve büyük miktarda gaz salmaları. Bu süreç aynı zamanda, Güneş’e doğru yaklaştıkça süpürgeyi andıran dev kuyrukların oluşmasına yol açabiliyor. Bilim insanlarına göre C/2026 A1’de de benzer bir manzara ortaya çıkabilir.

C/2026 A1’in ne kadar parlak olacağını şimdiden kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak bazı araştırmacılar, dolunaydan birkaç kat daha parlak hale gelebileceğini ve bu sayede gündüz çıplak gözle görülebileceğini öne sürüyor. Bunun tek şartı ise kuyruklu yıldızın günberi geçişini parçalanmadan atlatması. Aksi halde en parlak haline ulaşamadan yok olabilir.