Güneş'in 265 katı: İki dev çarpıştı, bilinen en büyük kara delik doğdu

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’nin çok ötesinde, iki dev kara deliğin şiddetli çarpışmasından kaynaklanan uzay-zamandaki dalgalanmaları tespit etti.



Her biri Güneş’in kütlesinin 100 katından fazla olan bu kara delikler, çok uzun zaman önce birbirlerinin yörüngesinde dönmeye başladı ve sonunda çarpışarak, çok daha büyük tek bir kara deliğe dönüştü. Bu çarpışma, Dünya’dan yaklaşık 10 milyar ışık yılı uzaklıkta gerçekleşti.

KAYDEDİLEN EN BÜYÜK KARA DELİK BİRLEŞMESİ



Bu olay, şimdiye kadar kütleçekimsel dalga dedektörleriyle kaydedilen en büyük kara delik birleşmesi oldu.



Söz konusu sinyal, uzaydaki sarsıntıları bir protonun genişliğinden binlerce kat daha küçük ölçeklerde algılayabilen dedektörler tarafından kaydedildi.



Cardiff Üniversitesi Yerçekimi Keşif Enstitüsü’nün başkanı Prof. Mark Hannam, “Evrenin gözleyebildiğimiz en şiddetli olayları bunlar, ama Dünya’ya ulaştıklarında ölçebildiğimiz en zayıf fenomenler haline geliyorlar” dedi.



EN YÜKSEK KÜTLELİ KARA DELİKLER



Sinyal analizine göre çarpışan kara deliklerin kütleleri sırasıyla Güneş’in 103 ve 137 katıydı ve Dünya’dan yaklaşık 400 bin kat daha hızlı dönüyorlardı.



Bunlar kütleçekimsel dalgalarla şimdiye kadar ölçülen en yüksek kütleli kara delikler olarak tarihe geçti.

GÜNEŞ'TEN 265 KAT DAHA BÜYÜK



Bilim insanları bugüne dek kütleçekimsel dalgalar sayesinde yaklaşık 300 kara delik birleşmesi tespit etti.

Önceki en büyük birleşme, Güneş’in yaklaşık 140 katı kütleye sahip bir kara delik üretmişti. Son birleşme ise Güneş’in 265 katı kütleye kadar ulaşan bir kara delik oluşturdu.

