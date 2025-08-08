Güneş'in en yakın komşusu: Yaşanabilir bölgede gezegen keşfedildi

Güneş Sistemi’ne en yakın ötegezegenler, kırmızı cüce yıldız Proxima Centauri’nin yörüngesinde yer alıyor. Bu küçük yıldız, Güneş’e benzeyen iki daha büyük yıldızla (Alpha Centauri A ve Alpha Centauri B) birlikte aynı sistemin parçası.

Yıllardır bu yıldızların etrafında gezegenler olabileceği düşünülüyordu ancak kesin bir kanıt elde edilememişti. Şimdi ise yeni gözlemler, Alpha Centauri A çevresinde bir gezegen olasılığını güçlendirdi.

YAŞANABİLİR BÖLGEDE

Alpha Centauri A'nın yörüngesinde bulunduğu düşünülen bu gezegen adayı, yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alıyor. Eğer varlığı doğrulanırsa, bu gezegen Güneş’e benzeyen bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde keşfedilmiş en yakın gezegen olacak.

Ancak bilim insanları, bu gezegenin Dünya gibi kayalık değil, büyük olasılıkla Satürn büyüklüğünde bir gaz devi olduğunu düşünüyor.

NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsü Direktörü ve çalışmanın ortak yazarı Charles Beichman, IFLScience’a yaptığı açıklamada, “Sadece 4 ışık yılı uzaklıkta. Alpha Centauri, Güneş’imize en çok benzeyen en yakın yıldız" dedi ve ekledi:

"Bu yıldıza yakın olası bir yaşanabilir gezegenin varlığı, on yıllardır hem bilim hem de bilimkurgu açısından büyük merak konusu. Şimdi elimizde güçlü bir gezegen adayı var. Her ne kadar bu gezegenin kendisi yaşanabilir olmasa da bu keşif, arayışta önemli bir dönüm noktası."

KEŞFİN ARDINDA ÜNLÜ TELESKOP VAR

Keşfin ardında, James Webb Uzay Teleskobu’nun orta kızılötesi gözlem yetenekleri bulunuyor. Teleskop, yıldızın ışığını engellemek için koronagrafik maske diye bilinen bir teknik kullanıyor. Ancak bu durumda en büyük zorluk, yakınındaki Alpha Centauri B’nin ışığını da bastırmaktı.

Araştırma ekibi, her iki yıldızın ışığını veri işlemeyle dikkatlice çıkartarak, yıldızdan 10 bin kat daha sönük olan gezegen sinyalini tespit etti.

Beichman, “Bu proje, teleskobun fırlatılmasından yıllar önce başladı. Farklı uzmanlık alanlarından uluslararası bir ekip, gözlemleri planladı, verileri işledi ve sonuçları yorumladı" diye konuştu.

"James Webb teleskobunun olağanüstü kararlılığı ve hassasiyeti, bu kadar sönük bir hedefin ortaya çıkarılmasını mümkün kıldı."

Eğer bu gezegen doğrulanırsa, Güneş’e benzeyen bir yıldız etrafında doğrudan görüntülenen ilk gezegen ve şimdiye kadar keşfedilen en yakın ötegezegen olacak.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi.