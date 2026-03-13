Güneş'in göç etmiş olabileceği keşfedildi

Araştırma sonuçları, Tokyo Metropolitan University ve National Astronomical Observatory of Japan araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmalarla ortaya kondu.

BİNLERCE YILDIZ İNCELENDİ

Hakemli bilim dergisi Astronomy & Astrophysics’te yayımlanan çalışmaya göre bilim insanları, sıcaklık, kimyasal yapı ve yüzey çekimi açısından güneşe çok benzeyen 6 bin 594 yıldızı analiz etti. Bu veriler, Gaia uzay teleskobunun yaklaşık 2 milyar yıldızdan topladığı hassas konum ve hareket ölçümlerine dayanıyor.

Araştırma sonuçları, güneşe benzeyen ve 4–6 milyar yıl yaşındaki birçok yıldızın, galaksinin daha iç kısımlarından dış bölgelere doğru birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum, astronomlara göre galaktik ölçekte bir “yıldız göçü” yaşandığını ortaya koyuyor.

BAŞLANGIÇTA GALAKSİNİN MERKEZİNE ÇOK YAKINDI

Bugün Güneş Sistemi, Samanyolu merkezinden yaklaşık 25 bin ışık yılı uzaklıkta, Orion-Kuğu Kolu (Orion Spur) adı verilen küçük bir spiral kol içinde yer alıyor.

Ancak yeni çalışmaya göre güneş, doğduğu dönemde bugünkü konumundan 10 bin ışık yılından daha fazla iç bölgede, yani galaksinin merkezdeki çubuk biçimli yapısına (galaktik bar) yakın bir yerde bulunuyor olabilir.

Normalde bu merkezi barın güçlü kütleçekimi yıldızların uzaklaşmasını zorlaştırıyor. Fakat araştırmacılar, bar yapısının tam olarak oluşmadığı dönemde güneş ve benzeri yıldızların dış bölgelere doğru kaçabildiğini düşünüyor.

DAHA SAKİN BİR GALAKTİK MAHALLE

Samanyolu’nun merkezine yakın bölgeler oldukça şiddetli ve kaotik bir ortam barındırıyor. Bu bölgelerde:

Süpernova patlamaları sık yaşanıyor, yoğun yıldız oluşumu gerçekleşiyor ve yüksek enerjili kozmik olaylar görülüyor.

Bilim insanlarına göre güneşin bugün bulunduğu daha sakin galaktik bölge, gezegenlerin oluşması ve Dünya’da yaşamın gelişmesi için çok daha elverişli bir ortam sunmuş olabilir.