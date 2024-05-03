Güneş'te 2 patlama: 3 ülkede radyo kesintileri yaşandı

Yeni ortaya çıkan AR3663 güneş lekesi bölgesi, altı saatlik arayla iki güçlü güneş patlaması gerçekleştirdi.

3 ÜLKEDE RADYO KESİNTİSİ

İlk patlama dün gece 2 Mayıs tarihinde güneşin en güçlü kategori patlaması olan X-sınıfı güneş patlamasını yaymasıyla meydana geldi ve Avustralya, Japonya ve Çin'in büyük bölümünde kısa süreli radyo kesintilerine neden oldu.

Bir sonraki patlama bu sabah 3 Mayıs tarihinde ikinci en güçlü kategori patlaması olan M sınıfı güneş patlamasının zirve yapmasıyla gerçekleşti.

Spaceweather'ın haberine göre, X-patlamasından kısa bir süre sonra ABD Hava Kuvvetleri, "bir koronal kütle atımının ön kenarındaki şoklanmış gaz tarafından yayılan bir tür doğal radyo sinyali" olan Tip 2 güneş radyo patlamasını bildirdi.

GÜNEŞ PATLAMASI KAÇ KATEGORİYE AYRILIR?



Güneş patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır



Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.