Güneş'te 2 patlama: 3 ülkede radyo kesintileri yaşandı

Güneş güçlü bir X1.6 patlamasının ardından M4.4 patlaması da üretti, böylelikle bu döngüdeki en büyük 11. patlama gerçekleşirken, 3 ülkede kısa süreli radyo kesintileri yaşandı.

Güneş'te 2 patlama: 3 ülkede radyo kesintileri yaşandı

Yeni ortaya çıkan AR3663 güneş lekesi bölgesi, altı saatlik arayla iki güçlü güneş patlaması gerçekleştirdi.

3 ÜLKEDE RADYO KESİNTİSİ

İlk patlama dün gece 2 Mayıs tarihinde güneşin en güçlü kategori patlaması olan X-sınıfı güneş patlamasını yaymasıyla meydana geldi ve Avustralya, Japonya ve Çin'in büyük bölümünde kısa süreli radyo kesintilerine neden oldu.

Bir sonraki patlama bu sabah 3 Mayıs tarihinde ikinci en güçlü kategori patlaması olan M sınıfı güneş patlamasının zirve yapmasıyla gerçekleşti.

Spaceweather'ın haberine göre, X-patlamasından kısa bir süre sonra ABD Hava Kuvvetleri, "bir koronal kütle atımının ön kenarındaki şoklanmış gaz tarafından yayılan bir tür doğal radyo sinyali" olan Tip 2 güneş radyo patlamasını bildirdi.

GÜNEŞ PATLAMASI KAÇ KATEGORİYE AYRILIR?

 patlamaları, Güneş'te aniden açığa çıkan büyük enerji patlamalarıdır. Patlama gücüne ve etkisine göre A, B, C, M ve X olarak 5 kategoriye ayrılırlar. M ve X sınıfı patlamalar ise en tehlikeli olanlardır

Dünya'daki radyo iletişimi ve elektrik şebekeleri üzerinde olumsuz etkilere neden olan Güneş patlamaları 11 yıllık bir döngüye sahiptir.

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