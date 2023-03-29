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Güneş'te 20 dünya büyüklüğünde delik tespit edildi

NASA, Güneş'in üzerinde 20 dünya büyüklüğünde yeni bir delik gözlemlendiğini duyurdu. Dev delik Dünya'ya 2 milyon 896 bin kilometre hızla güneş rüzgarları gönderebilir.

Güneş'te 20 dünya büyüklüğünde delik tespit edildi

'in üzerinde 20 dünya büyüklüğünde yeni bir delik gözlemlendi. NASA'dan yapılan açıklamaya göre 22 Mart'ta tespit edilen 30 dünya büyüklüğündeki deliğin ardından bu hafta ikinci keşif. 

Koronal deliğin Dünya’ya doğru saatte 2 milyon 896 bin kilometre hızla Güneş rüzgarları göndermesi bekleniyor. Bu rüzgarların dünya için bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. 

Bilim insanları, Cuma günü Dünya'ya ulaşması beklenen rüzgarların elektronik altyapıya zarar vermeyeceği, sadece bazı bölgelerde auroralar (Kuzey ışıkları) oluşturacağını açıkladı. 

GÜNEŞ'İN EKVATORUNA YAKIN

Oldukça yaygın olan bu koronal delikler genellikle Güneş'in kutuplarında görülürken, keşfedilen bu son delik ekvatorun yakınlarında görüldü. 

Londra Üniversitesi Akademisi'nden uzay fiziği profesörü Daniel Verscharen, "Koronal deliğin konumu onu çok ilginç kılıyor." dedi. 

Verscharen, "Bu koronal delikten bu Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar Dünya'ya hızlı bir rüzgar gelmesini bekliyorum." diye konuştu. 

Güneş'te 20 dünya büyüklüğünde delik tespit edildi - 1

Bu koronal delikler sayesinde Güneş'i daha önce gülerken de görmüştük.

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