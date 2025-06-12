Güneş’te dev bir delik açıldı: Dünya’yı jeomanyetik fırtına vuracak

Bilim insanları Güneş’in atmosferinde devasa bir delik açıldığını ve buradan sızan radyoaktif parçacıkların doğrudan Dünya’ya yöneldiğini tespit etti.



ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, bu durum 14 Haziran Cumartesi günü orta şiddette bir jeomanyetik fırtınaya sebebiyet verecek.



Güneş’teki patlamalar sırasında veya yıldızın korona adlı atmosferinde oluşan deliklerden uzaya kaçan radyoaktif parçacıkların Dünya’ya ulaşarak gezegeni koruyucu bir kalkan gibi saran manyetosferle etkileşime girmesi sonucunda jeomanyetik fırtınalar veya Güneş fırtınaları meydana geliyor.



G2 SEVİYESİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

GÜNEŞ EN HAREKETLİ EVREDE

NOAA araştırmacıları beklenen fırtınanın ölçeğini G2 seviyesi olarak belirledi. Bu ölçek çok daha nadir görülen G5’e kadar çıkıyor. G2 seviyesi ise orta şiddette bir fırtına anlamına geliyor.Bu tür fırtınalar Dünya’da yüksek frekanslı radyo iletişimini kesintiye uğratabiliyor veya yörüngedeki uyduların rotalarından sapmasına neden olabiliyor. Şiddetli fırtınalar iletişimin adeta felç olmasına ve hatta elektrik kesintilerine de sebebiyet verebiliyor.Bazıları için en heyecan verici sonucu ise kutup veya kuzey ışıkları diye de bilinen aurora’ların oluşumu. Fırtınalar nedeniyle bu büyüleyici ışıklar 55 derecelik orta enlemlere kadar inebiliyor. Daha önce şiddetli fırtınalar sırasında Türkiye’nin kuzeyinden de aurora haberleri gelmişti.NOAA, yakın zamanda Güneş'in resmen "solar maksimum" evresine girdiğini açıklamıştı. Güneş böylece 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesine yaklaşmış oldu.Bu da yakın zamanda yıldızda daha fazla lekenin ortaya çıkıp, daha çok patlamanın meydana gelebileceği ve Güneş fırtınalarının sayısının artabileceği anlamına geliyor.Güneş her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Yıldız, 2019'da 25. döngüsüne girdi. Bu 11 yıllık döngüler sırasında yıldızın manyetik kutupları düzenli olarak yer değiştiriyor.Söz konusu döngülerden daha sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum" deniyor. Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" adı veriliyor.