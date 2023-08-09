Güneş'te meydana gelen 2 patlama jeomanyetik fırtınaya yol açtı

Güneş yüzeyinde art arda meydana gelen ve NASA tarafından kaydedilen iki güçlü patlama, jeomanyetik fırtınaya yol açtı.

Güneş'te meydana gelen 2 patlama jeomanyetik fırtınaya yol açtı
Foto: İHA

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın () açıklamasına göre, ilki hafta sonu, ikincisi ise pazartesi kaydedilen solar patlamalar, "en şiddetli düzey" kategorisinde yer alan X türü patlaması olarak nitelendiriliyor.

Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), patlamaların güneşten iki büyük kütlenin atılmasına yol açtığını ve Dünya'da da etkisi hissedilen jeomanyetik fırtına meydana getirdiğini kaydetti.

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, etkisinin dün Dünya'ya ulaştığı jeomanyetik fırtınanın, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde iletişimi olumsuz etkilemiş olabileceği açıklandı.

NASA'ya göre, yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.

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