Güneş'ten 20 kat daha güçlü 'süper patlama' tespit edildi

Japon bilim insanları Güneş'te gözlemlenenlerden 20 kat daha güçlü süper patlama gözlemlediklerini duyurdu.

17.07.2020 - 11:09

Güneş'ten 20 kat daha güçlü 'süper patlama' tespit edildi

Gezegenmiz Dünya'nın içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nin tek yıldızı olan Güneş'inkilerden 20 kat daha güçlü, "süper patlama" tespit etti. 
  
Patlamanın gerçekleştiği yıldız, Kyoto Üniversitesi tarafından işletilen ve şehrin yakınındaki bir tepenin üzerinde bulunan yeni 3,8 metrelik Seimei  Teleskopu'yla tespit edildi. 
  
Japon bilim insanları bu tür patlamalar, gezegenimizdeki yaşam için felakete neden olma potansiyeline sahip manyetik fırtınalara sebep olduğu bilgisinin altını çizdi. 
  
Söz konusu yıldızda toplamda 12 patlama tespit edildi.  Ekip adına açıklamalarda bulunan araştırmanın baş yazarı Kosuke Namekata  “Süper patlama analizlerimiz çok ilginç veriler ortaya çıkardı” dedi. 
  
Publications of the Astronomical Society of Japan'e konuşan Namekata şu ifadeleri kullandı: 
  
"Yıldızlarda nadiren aşırı büyük bir patlama meydana gelir. Bunlar güneşimizden yayıldığı takdirde Dünya'nın teknolojik altyapısını etkileyebilecek devasa manyetik fırtınalara neden olur." 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...