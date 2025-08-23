Güneş'ten daha eski: NASA'nın uzay aracı "yıldız tozu" getirdi

NASA’nın Dünya’dan 200 milyon milden daha uzak bir noktadan topladığı asteroit tozunda, Güneş’ten bile daha eski materyaller bulundu.

Bilim insanlarının incelediği Bennu asteroidi örneklerinde, “kimyasal olarak ilkel” olduğu belirtilen ve ömrünü tamamlamış yıldızların çevresinde milyarlarca yıl önce oluşan “ön-güneş taneleri” yani yıldız tozu tespit edildi.

GÜNEŞ OLUŞMADAN ÖNCE EVREN

Araştırmacılara göre bu örnekler, Güneş Sistemi’nin doğuş dönemine dair eşsiz bir pencere sunuyor. Dünyaya düşen göktaşlarından çok daha eski olan bu parçacıklar, Güneş’in oluşumundan önceki evrene ışık tutuyor.

NASA’nın OSIRIS-REx adlı uzay aracı 2020’de Bennu’nun yüzeyine kısa süreli temas ederek yaklaşık 120 gramlık örnek toplamış ve kapsül 2023’te Dünya’ya dönmüştü.

Arizona Üniversitesi’nden Prof. Jessica Barnes, “Verilerimiz Bennu’nun ana asteroitinin, Güneş Sistemi’nin dış kesimlerinde, muhtemelen Satürn yörüngesinin ötesinde oluştuğunu gösteriyor” dedi.

GÜNEŞ'İN DOĞUŞUNA BAKIŞ

Kimyasal analizler, Güneş Sistemi’nin dışından ve yıldızlar arası ortamdan gelen organik maddelerin yanı sıra, Güneş’e yakın bölgelerde yüksek sıcaklıklarda oluşup daha sonra dışarıya sürüklenen materyaller de ortaya çıkardı.

Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden gezegen bilimci Prof. Sara Russell ise, “Güneşimizin doğduğu dönemdeki dış Güneş Sistemi’ne dair eşsiz bir anlık görüntü görüyoruz. Bu tanelerin bazıları milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kaldı ve gezegenlerin hangi ortamda doğduğunu anlatıyor” dedi.

Bulgular, Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair tabloyu yeniden şekillendiriyor. Daha önce yapılan incelemelerde de Bennu’da yaşamın yapı taşlarının bulunduğu açıklanmıştı.