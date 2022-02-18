Güney Afrika hükümeti, her haneye ücretsiz internet verecek

Güney Afrika'da hükümet, ülkedeki her haneye aylık 10 gigabayt ücretsiz internet sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 05:46

Güney Afrika hükümeti, her haneye ücretsiz internet verecek

İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yaptığı açıklamada, internete erişimin artık ülkedeki her hane için elektrik ve suya erişim gibi temel ihtiyaç halini aldığını belirtti.

Ntshavheni, "Bu noktada zengin ya da fakir olduklarına bakılmaksızın, her Güney Afrikalı haneye ayda 10 gigabayt ücretsiz erişimi verilecek." dedi.

Online istatistik portalı Statista'nın verilerine göre, 2021'de nüfusunun yüzde 60,73'ü internet kullanıcısıydı.

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