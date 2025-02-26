Güney Afrika'dan Google'a ceza: Yerel medyaya 27 milyon dolar ödeyecek

Google'ın rekabete aykırı uygulamaları tüm dünyanın gündeminde...



Güney Afrika Rekabet Komisyonu, teknoloji devine yerel medya şirketlerini zarara uğrattığı gerekçesiyle ceza verdi.



Bloomberg'in haberine 16 aylık incelemenin sonunda komisyon, Medya ve Dijital Platformlar Pazarı Soruşturması (MDPMI) raporunu hazırladı.



Kuruluş, Google’ın yerel haber kuruluşlarına yıllık 300 ila 500 milyon rand (yaklaşık 16 milyon ila 27 milyon dolar) ödemesi tavsiyesinde bulundu. Ödemenin de 3 ile 5 yıl boyunca devam etmesi gerektiği vurgulandı.



Karara göre Google algoritması Güney Afrika’daki küresel medyayı aşırı öne çıkardı. Algoritmalar, yerel medyayı yetersiz temsil ettiği için medya kuruluşları arasında rekabeti bozdu.



Söz konusu algoritmaların ülke medyasına ciddi anlamda zarar verdiği aktarıldı.



11 MİLYON DOLAR ZARAR ETTİLER



Google'ın algoritam değişikliği ile Güney Afrika’da haber içeriklerinden 800 ila 900 milyon rand (yaklaşık 43 ila 49 milyon dolar) gelir elde ettiği tespit edildi.



Bu süreçte yerel medya kuruluşlarının zararı 8 ile 11 milyon dolar oldu.



Ayrıca X, YouTube, TikTok ve Meta gibi diğer teknoloji şirketlerine de yerel haberleri öncelikten çıkarma uygulamasını durdurmaları için uyarı yapıldı.



Öte yandan raporun tarafların görüşlerinin alınmasının ardından 4-5 ay içerisinde nihai sonuca ulaşması bekleniyor.