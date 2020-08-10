Güney Kore 6G için tarih verdi

Geçtiğimiz aylarda 5G teknolojisini kullanılmaya başlayan Güney Kore 6G için ilk adımı attı.



6G ile ilgili olarak stratejisini belirleyen Güney Kore söz konusu proje için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurdu.



Gizmochina'da yer alan habere göre, hükümet, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyor.



5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. 6G ile bu hız 1 Tbps olacak.



Başka bir deyişle 6G ile sunulan hız 5G'den 50 kat fazla olacak.

