Güney Kore, DeepSeek'in indirilmesini yasakladı

Güney Kore’de Seul Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kişisel veri toplama uygulamaları gözden geçirilene kadar indirilemeyeceğini açıkladı.

Güney Kore, DeepSeek'in indirilmesini yasakladı

, Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek’e yönelik yeni bir yaptırım uyguladı.

Seul Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu, DeepSeek'in kişisel veri toplama uygulamaları gözden geçirilene kadar indirilemeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yapay zeka uygulamasının yerel gizlilik yasalarıyla uyumlu hale getirilmesinin zaman alacağı ve gerekli iyileştirmeler yapılana kadar geçici olarak askıya alınacağı aktarıldı.

DİKKATLİ KULLANMALARI TAVSİYE EDİLDİ

Cumartesi günü yerel saatle 18.00'de yerel uygulama mağazalarından kaldırılan uygulamanın yasaktan önce indirmiş olanlar için hala kullanımda olduğu öğrenilirken, Seul'ün veri koruma ajansı, kullanıcılara nihai sonuçlar açıklanana kadar uygulamayı dikkatli kullanmalarını tavsiye etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise yasağın ardından yaptığı açıklamada, "İlgili ülkeleri güvenlik kavramını aşan ya da ticaret ve konularını siyasileştiren önlemler almaktan kaçınmaya" çağırdı.

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