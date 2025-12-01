Güney Kore'de 120 binden fazla ev kamerası hacklendi, cinsel içerikli görüntüler çekildi

Güney Kore'de 120 binden fazla ev ve iş yeri kamerasını hackleyen bir grup, aldıkları cinsel içerikli görüntüleri internette paylaştı.

Polisin açıklamasına göre 4 şüpheli, IP kameralarının basit şifreleri gibi güvenlik açıklarını kullandı. Şüphelilerin tutuklandığı açıklandı.

Pahalı güvenlik sistemlerine göre daha ucuz bir alternatif olan IP kameralar, evin internet ağına bağlanıyor. Genellikle de çocukların ve evcil hayvanların durumunu izlemek için tercih ediliyorlar.

Hacklenen 120 bin kamera arasında özel konutlar, spor stüdyoları ve bir kadın doğum kliniğinin olduğu belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre Polis Teşkilatı dört şüphelinin ortak değil bağımsız hareket ettiğini açıkladı.

BİR ŞÜPHELİ 63 BİN KAMERAYA SIZMIŞ

Şüphelilerden birinin 63 bin kameraya sızdığı ve 545 cinsel içerikli videoyu ele geçirdiği, bunları 12 bin 235 dolarlık sanal varlık karşılığında sattığı iddia ediliyor. Bir diğerinin ise 70 bin kameraya saldırıp, 648 videoyu sattığı iddia ediliyor.

İki şüphelinin geçen yıl yasa dışı olarak kamera görüntülerinin dağıtıldığı bir internet sitesindeki videoların yaklaşık yüzde 62'sinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Bu videoları alan ve izlediği tespit edilen üç kişi de gözaltına alınırken, internet sitesinin kapatılması için işlemler başlatıldı.

Yetkililer, görüntüleri ele geçirilen ve paylaşılan kişilere ulaşarak bilgilendirildiği ve şifrelerinin değiştirilmesini istediğini açıkladı.