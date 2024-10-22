Güney Kore'de alışverişte yeni dönem: Uçan araba

Güney Koreli araştırmacılar, uçan market arabası geliştirdi. Mini drone gibi davranan bu ürünle market alışverişleri değişecek.

Uçan alışveriş arabaları, Güney Koreli araştırmacıların en yeni icadı.



Palletrone olarak adlandırılan yeni bir ürün, drone kullanarak uçan market arabası haline geliyor. Böylece standart market arabaların dezavantajlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yeni teknoloji, normallerinin aksine merdivenlerde rahatçı inip çıkılabiliyor.



Birden fazla rotorla havada asılı durabilen Palletrone; mini drone gibi çalışıyor. Kullanıcılar, hafif bir güç kullanılarak alışveriş arabası komuta edilebiliyor ve entegre algılama teknolojisi sayesinde kullanıcıyı takip ediyor.



Şimdiye kadar yapılan denemelerde uçan alışveriş arabası ancak 3 kiloya kadar kargoları taşıyabildi. Bunun haftalık alışveriş ihtiyacını karşılaması çok zor. ancak bu alışveriş arabasının robotik kolla havadan başka işlemler için de kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

