Güney Kore'de Google ve Netflix'e adaletsiz abonelik cezası

Yonhap'ın haberine göre, Adil Ticaret Komisyonu (FTC), Over-the-top medya hizmeti sağlayıcısı (OTT) Google, Netflix, KT, LG Uplus ve Content Wavve'in, ücretli abonelerinin üyeliklerini sona erdirme hareketini engellediğini bildirdi.



FTC'ye göre, bu OTT'ler müşterilerinin hizmetlerini kullanma sözleşmesini feshetmelerini zorlaştırmak için sahte bilgiler verdi veya abonelerin çevrimiçi üyeliklerini iptal etmelerine izin vermedi.



Bu nedenle toplam 19,5 milyon won (16 bin 300 ABD Doları) para cezasının yanı sıra OTT'lere iş uygulamalarını düzeltmeleri emredildi.

