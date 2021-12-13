Güney Kore'de toplu Covid-19 gözetimi başlıyor: Kameralar takipte olacak

Doğu Asya ülkesi Güney Kore, yeni tip corona virüs salgınıyla mücadelede tartışmalı bir karar aldı.

Güney Kore ülke genelinde bir insan izleme operasyonuna girişiyor. Ülkedeki binlerce güvenlik kamerası yapay zekayla insanları takip edecek.

Semptom gösteren insanlar yapay zekayla tespit edilecek.

Güney Kore, mahremiyetin ihlali konusundaki endişelere rağmen, coron avirüs bulaşmış kişilerin hareketlerini izlemek için yapay zeka, yüz tanıma ve binlerce güvenlik kamerası kullanmak bir pilot proje başlatıyor.

PİLOT KENTTE 800 BİN İNSAN YAŞIYOR

Bir şehir yetkilisinin verdiği bilgilere göre, ülkenin Seul eteklerinde bulunan en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri olan Bucheon'da ulusal olarak finanse edilen proje Ocak ayında faaliyete geçecek.

Semptom gösteren insanlar ve onlarla etkileşimde olanlar etiketlenecek.

Güney Kore bu yönteme başvuran ilk ülke değil. Daha önca Çin, Rusya, Hindistan, Polonya, Japonya ve ABD gibi ülkelerde de benzer projelere imza atmıştı.

Bucheon'da 800 binden fazla insan yaşıyor ve kentte 10 binden fazla güvenlik kamerası bulunuyor. Güney Kore halihazırda agresif bir takip politikasına sahip. Devlet kredi kartı, telefon konum bilgilerini, kamera kayıtlarını takip ediyor.

BÜYÜK BİRADER TARTIŞMALARI

İnsan hayatına müdahalede bulunan bu sağlık önlemi ülkede doğal olarak tartışmalara neden oldu. Güney Kore'de Büyük Birader benzetmeleri yapılmaya başlandı. Bucheon'da başlayacak olan pilot projenin zaman içerisinde Seul gibi metropol şehirlere yayılması bekleniyor.

Resmi kurumlar ise toplanan verilerin yasaya uygun bir şekilde işleneceğini öne sürüyor.