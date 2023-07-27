Güney Kore'den ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ya para cezası

PIPC, Eylül 2022'de teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirterek, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle sırasıyla 50 milyon dolar ve 22 milyon dolar para cezası kesmişti.