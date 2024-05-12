Güney Kore'den çip endüstrisine 7 milyar dolarlık yatırım

Güney Kore Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin sektörü güçlendirme çabalarının bir parçası olarak çip endüstrisini desteklemek üzere 7 milyar dolarlık yardım paketi oluşturacağını söyledi.



Bu girişim, geçen yıl küresel endüstride bir avantaj elde etmek için başta dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi "Samsung Electronics" olmak üzere 240 milyar dolarlık özel yatırım kullanarak dünyanın en büyük çip merkezini inşa etme atılımını takip ediyor.



Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, hükümet “çip endüstrisinin tüm alanlarında çip malzemeleri ve üretim ekipmanlarını desteklemek için 10 trilyon wondan (7,2 milyar dolar) fazla yardım paketi" hazırlıyor.

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ALTI TEMEL TEKNOLOJİYE YATIRIM



Açıklamaya göre Choi, yerli çip üreticilerinin yöneticileriyle yaptığı toplantıda, 7,2 milyar dolarlık paketin “özel ve kamu finans kuruluşları tarafından finanse edilen yeni bir fon” aracılığıyla oluşturulabileceğini söyledi.



Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi olan Güney Kore, ülkenin teknoloji devlerinin halihazırda köklü bir geçmişe sahip olduğu çipler, ekranlar ve piller de dahil olmak üzere altı temel teknolojiye yoğun bir şekilde yatırım yapmayı hedefliyor.



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ÇİP SEKTÖRÜNDE REKOR İHRACAT PAYI



Güney Kore dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisine ev sahipliği yapıyor: Samsung Electronics ve SK Hynix.



Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, yarı iletkenler Seul'ün önde gelen ihracat ürünü. Mart ayında 11,7 milyar dolara ulaşarak neredeyse son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı ve Güney Kore'nin toplam ihracatının beşte birini oluşturdu.



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SAMSUNG'UN DEVASA YATIRIM PLANI



Mayıs 2022'de Samsung, önümüzdeki beş yıl içinde yarı iletkenlerden biyolojik ilaçlara kadar kilit sektörlerde öncü olmayı amaçlayan 450 trilyon wonluk devasa bir yatırım planı açıkladı.



Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in çip pazarını kontrol etmek için kıyasıya bir mücadeleye girmesiyle birlikte, gelişmiş çiplerin tedarikini güvence altına almak uluslararası alanda çok önemli bir konu haline geldi.