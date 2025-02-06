Güney Kore'den erişim engeli: DeepSeek endişesi artıyor

Güney Kore, güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka sohbet botunun kullanımını sınırlayan ülkeler ve şirketler arasına katılarak, hükümete ait cihazlardan DeepSeek hizmetlerine erişimi engelledi.



Yonhap Haber Ajansı’nın kimliği açıklanmayan birden fazla kaynağa dayandırdığı haberine göre, Güney Kore’nin savunma, dışişleri ve ticaret bakanlıkları, yetkililerin hükümet bilgisayarlarından bu hizmete erişimini kısıtladı.



Savunma Bakanlığı, Perşembe günü Bloomberg News'e yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka hizmetlerine yönelik güvenlik ve teknik endişeler nedeniyle çalışma bilgisayarlarında "gerekli önleyici tedbirleri" aldığını belirtti.



Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ise hizmetin güvenlik incelemesinin sürdüğünü, ancak hangi spesifik güvenlik önlemlerinin alındığını doğrulamadığını söyledi.

Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı, Bloomberg News'e gönderdiği mesajda, harici bağlantı kurabilen bilgisayarlarda DeepSeek’e erişimin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

DÜNYADAN DEEPSEEK YASAKLARI



Dünyanın dört bir yanındaki şirketler ve devlet kurumları, Çin hükümetine veri sızdırma olasılığı ve zayıf gizlilik önlemleri nedeniyle DeepSeek'e erişimi sınırlandırmak için tedbirler aldı.



Avustralya, DeepSeek hizmetlerini tüm hükümet sistemlerinden ve cihazlarından yasaklarken, İtalya, tüketici verilerini korumak için bu hizmetin engellenmesini emretti. İrlanda ise, Avrupa Birliği’nin gizlilik yasalarını ihlal etme potansiyeli nedeniyle şirketten daha fazla bilgi talep etti.



Japonya, Dijital Dönüşüm Bakanı Masaaki Taira'ya göre, son derece hassas bilgileri işleyen tüm hükümet cihazlarında üretken yapay zeka hizmetlerinin kullanımını fiilen yasaklamış durumda. Ancak, diğer cihazlar için kullanım kararı bakanlıklara bırakılmış durumda.



Geçtiğimiz hafta Bloomberg News, yüzlerce özel şirketin de DeepSeek’e erişimi engelleme konusunda tedbirler aldığını bildirdi.



Çinli yapay zeka hizmeti, Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka Temel Teknoloji Araştırma Şirketi tarafından geliştirildi ve ABD merkezli OpenAI şirketinin ChatGPT botuyla rekabet ediyor.