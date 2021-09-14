Güney Kore'den Google'a 177 milyon dolar ceza

Marka ve patentleriyle teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan Güney Kore'de önemli bir ceza kesildi.



Güney Koreli yetkililer Google'ın üst kuruluşu Alphabet'e 207 milyar won (177 milyon dolar) ceza verdi.



Cezanın sebebi ise Google'ın android'in uyarlanmış versiyonlarına izin vermemesi. Android, dünya genelinde milyarlarca cihazı çalıştıran bir mobil işletim sistemi. Başta Samsung olmak üzere Güney Koreli birçok firma da cihazlarında bunu kullanıyor.



Ancak iOS'a göre daha açık olan bu sistemin uyarlanmış versiyonlarını engellediği için Google'ın rekabet kurallarını ihlal ettiğine hükmedildi.



Örneğin 2013 yılında Samsung çıkardığı akıllı saatlerdeki Android'i biraz değiştirmişti. Google, Android sözleşmesinde yer alan bölünme karşıtı kural gereği bunu kabul etmemişti. Cihazların çalışması için Android'e ihtiyaç duyması nedeniyle Samsung işletim sistemini değiştirmek zorunda kalmıştı.



Bu ceza aynı zamanda bir aydan kısa süre içerisinde Güney Koreli yetkililerin Google'a yaptığı ikinci baskı. Play Store'da yer alan geliştiricilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanması Google tarafından engelleniyordu. Yapılan düzenlemeyle Google'ın bu tarz bir inisiyatif kullanmasının önüne geçildi. Play Store'daki her ödemeden Google komisyon alıyor.



177 milyon dolarlık para cezası ülkedeki en yüksek 10 ceza miktarı arasına da girdi.