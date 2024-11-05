Güney Kore'den Meta'ya 15 milyon dolar ceza: Hassas verileri sattığı tespit edildi

Güney Kore, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'ya hassas kullanıcı verilerini topladığını ve yasal dayanağı olmadan reklamcılara sattığını tespit ettikten sonra 15 milyon dolar para cezası ödemesini emretti.



YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devinin yaklaşık 980.000 Güney Koreli Facebook kullanıcısından dinleri, siyasi görüşleri ve cinsellikleri gibi konularda bilgi topladığını ve kullanıcıların onayını almadığını söyledi.



Ajans, bu bilgilerin daha sonra yaklaşık 4.000 reklamcı tarafından kullanıldığını söyledi.

KULLANICI DAVRANIŞ VERİLERİ SATILDI



Komisyon, "Özellikle, Meta'nın Facebook'ta beğendikleri sayfalar ve tıkladıkları reklamlar gibi kullanıcı davranış verilerini analiz ettiği ve hassas bilgilerle ilgili reklam temaları oluşturduğu ve yönettiği tespit edilmiştir" dedi.



Ajans, kullanıcıların kategorize edildiğini söyledi.



Ayrıca komisyon, Meta'nın kullanıcıların kişisel bilgilere erişim talebini haksız bir şekilde reddettiğini ve yaklaşık 10 Güney Koreli hakkındaki verilerin bilgisayar korsanları tarafından sızdırılmasını engelleyemediğini söyledi.