Güney Koreliler’den corona virüs testi için temassız robot

Yeni bir test makinesinin sağlık çalışanlarını Covid-19'a karşı koruyarak onların yerini alması bekleniyor. Güney Koreli bilim insanları burun ve boğazdan örnek alabilen uzaktan kumandalı bir robot geliştirdi. Makinede hastaların işlemi rahat bir şekilde tamamlamasını sağlayan baş sabitleyici ile sağlık çalışanlarının süreci takip etmesi için bir joystik ve ekran bulunduğu belirtildi.

HASTALAR BAŞKA BİRİNİN YARDIMINA İHTİYAÇ DUYMAYACAK



Kore Makine ve Materyal Enstitüsü tarafından geliştirilen robotun sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olarak, hastanın odada başka birinin yardımına ihtiyacı olmadan kolayca işlemlerini tamamlamasını sağlayacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan, Dr. Seo Joon-ho, “Bu teknolojinin yüksek bulaşıcılık riski olan hastalıklarda sıklıkla kullanılmasını umut ediyorum. Bu araçla, Covid-19’un yayılmasını önleyebilir ve güvenli bir medikal alan yaratabiliriz” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, 200’ün üstünde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 9 milyon 750 bine yaklaşırken, ölü sayısı 490 bini geçti.

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