Güney Kore'nin 6G'ye geçeceği tarih belli oldu

Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojisi Bakanlığının açıklamasında, "K-Network 2030" projesi kapsamında 2028'de yeni nesil mobil ağının yenilenip güçlendirilerek 6G altyapısına geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Bu kapsamda, hükümetin 2030'a kadar sürecek projeyi, 2 yıl öne alarak "kablosuz teknoloji liderliğinde" öne geçmeye çalışacağı kaydedildi.
Aynı zamanda, 6G altyapı teknolojilerinin uygulanabilirliğinin araştırılması ve geliştirilmesi için de yaklaşık 481 milyon dolar harcanacağı aktarıldı.
Açıklamada, hükümetin, yerel şirketlere malzeme, parça ve ekipman üretmesi ve herkesin erişimine açık bir ağ oluşturulması için teşvik vereceği ifade edildi.
Seul yönetimi 2020 yılında yaptığı açıklamayla, 6G ile ilgili olarak stratejisini belirlediklerini ve söz konusu proje için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu.
Hükümet, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyordu. Yeni yapılan açıklamayla hizmetin 2028'de başlayacağı kesinleşti.
50 KAT DAHA HIZLI OLACAK
5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. 6G ile bu hız 1 Tbps olacak.
Başka bir deyişle 6G ile sunulan hız 5G'den 50 kat fazla olacak.