Güney Kore'nin 6G'ye geçeceği tarih belli oldu

Açıklamada, hükümetin, yerel şirketlere malzeme, parça ve ekipman üretmesi ve herkesin erişimine açık bir ağ oluşturulması için teşvik vereceği ifade edildi.

Seul yönetimi 2020 yılında yaptığı açıklamayla, 6G ile ilgili olarak stratejisini belirlediklerini ve söz konusu proje için pilot çalışmalarına 2026 yılında başlayacağını duyurmuştu.



Hükümet, 2028 ile 2030 arasında 6G hizmetlerini ticarileştirmeyi hedefliyordu. Yeni yapılan açıklamayla hizmetin 2028'de başlayacağı kesinleşti.

50 KAT DAHA HIZLI OLACAK

5G teknolojisinin veri indirme hızı teorik olarak 20 Gbps olarak belirlenmişti. 6G ile bu hız 1 Tbps olacak.



Başka bir deyişle 6G ile sunulan hız 5G'den 50 kat fazla olacak.