Güney Kore'nin roketi "Nuri" bir ilki başardı

Güney Kore, dördüncü yerli yapım uzay roketi Nuri’yi başarıyla fırlattığını açıkladı.

Bilim Bakanlığı’na göre bu fırlatma, ülkenin özel bir şirketle ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk görev olma özelliğini taşıyor.

Güney Kore 2021’de Nuri roket programını başlattı ancak son fırlatmada, yerel şirket Hanwha Aerospace hükümetten aktarılan teknolojiyi kullanarak roketin üretim ve montajını üstlendi. Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü’nün YouTube’daki canlı yayınında, roketin Goheung’daki fırlatma rampasından gece gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

"GELECEK NESİLLER İÇİN TEMEL"

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Facebook’ta paylaştığı mesajında, “Bu özel şirketlerin tüm sürece katıldığı ilk sefer” diye yazdı. Lee, “Bilim ve teknolojimizdeki bağımsızlığımızı kanıtladığımıza göre, bunun gelecek nesiller için bir temel olacağına inanıyorum” diye ekledi.

Nuri roketi, Güney Kore’nin güney kıyısındaki Naro Uzay Merkezi’nden yerel saatle 01.13’te fırlatıldı.

12 KÜP UYDU YÖRÜNGEDE

Güney Kore Bilim ve ICT Bakanlığı, Ticari sınıftaki ana uydu ve roketin taşıdığı diğer 12 küp uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirildiğini açıkladı. Başka bir Güney Kore şirketi olan HD Hyundai Heavy, fırlatma rampasını işletti.

Hanwha Aerospace ve HD Hyundai Heavy hisseleri, bu sabah işlemlerinde yüzde 1,6 yükselerek, geniş piyasanın yüzde 1,1’lik artışının üzerinde performans gösterdi.

Bugünkü fırlatma dahil, Güney Kore 2027’ye kadar toplam altı roketi test amacıyla fırlatmayı hedefliyor.

Hükümet, özel sektörün uzay alanında yetkinlik kazanması ve ülkenin havacılık-uzay endüstrisindeki rekabet gücünün artırılması amacıyla teknolojiyi Hanwha’ya aktardığını bildirdi.