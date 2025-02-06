Güvenlik endişeleri arttı: DeepSeek, verileri Çin'e mi aktarıyor?

Çin merkezli yapay zeka şirketi DeepSeek, tüm dünyada büyük yankı uyandırarak Wall Street’i sarsarken, Nvidia’yı doğrudan etkiledi, App Store’da zirveye çıktı ve Batılı yapay zeka şirketleriyle birlikte NASA gibi devlet kurumlarının da dikkatini çekti.

DeepSeek’in Çin menşeli olması, özellikle gizlilik ve ulusal güvenlik açısından büyük endişelere yol açtı.

Daha önce de TikTok’un, ana şirketinin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantıları nedeniyle ABD’de yasaklanması benzer tartışmalara neden olmuştu

ÇİNLİ ŞİRKETLERE AİT MODELLERİ KULLANANLARA HAPİS ÖNERİSİ

ABD’li yasa yapıcılar, DeepSeek gibi Çinli şirketlerin yapay zeka modellerini kullanmasının ulusal güvenlik açısından oluşturduğu riskleri ele alıyor.

ABD eyaleti Missouri'nin Cumhuriyetçi Senatörü Josh Hawley, DeepSeek gibi Çinli şirketlere ait yapay zeka modellerini kullanan kişilerin hapse atılmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

DEEPSEEK KULLANICI VERİLERİNİ ÇİN'E Mİ GÖNDERİYOR?



Siber güvenlik şirketi Feroot Security’nin yeni raporuna göre, DeepSeek'e kaydolduysanız, hesap oluşturma ve giriş süreçlerinde kullanılan gizlenmiş kodlar, bilgilerinizi Çin’e, Çin devletine ait bir telekomünikasyon şirketi olan China Mobile’a gönderiyor olabilir.



China Mobile, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Mayıs 2019’dan bu yana ABD’de faaliyet göstermesi yasaklanmış bir şirket.



Feroot Security CEO’su Ivan Tsarynny, ABC News’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Çin hükümetinin kontrolü altındaki sunuculara ve şirketlere doğrudan bağlantılar görüyoruz. Daha önce böyle bir şeyi hiç görmemiştik."

YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

DeepSeek’in verileri Çin’deki sunucularında sakladığı zaten biliniyordu ve şirket bunu gizlilik politikasında açıkça belirtmişti.

Ancak yeni bulgular, olayın sadece verilerin Çin’de saklanmasından çok daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor.

DEEPSEEK, KULLANICILARI TAKİP Mİ EDİYOR?

Tsarynny’nin açıklamalarına göre, yapay zeka destekli analizler, DeepSeek'in gizli kodlarının şifrelerini çözerek, verilerin Çin hükümeti tarafından işletilen CMPassport.com’a aktarıldığını ortaya çıkardı.



Bu, DeepSeek kullanıcılarının parmak izi yöntemiyle izleniyor olabileceğini ve bu izleme verilerinin yalnızca DeepSeek web sitesiyle sınırlı kalmayıp, kullanıcıların ziyaret ettiği diğer web sitelerinde de takip edilebileceğini gösteriyor.



ABD VE AVUSTRALYA’DAN YASAK ÇAĞRILARI



Bu gelişmeler üzerine, Temsilciler Meclisi Üyesi Josh Gottheimer, durumu "alarm verici" olarak nitelendirerek DeepSeek’in tüm hükümet cihazlarından yasaklanmasını talep etti.



Benzer bir adım atan Avustralya hükümeti de DeepSeek’i devlet cihazlarında yasakladı ve bunu "kabul edilemez bir güvenlik riski" olarak tanımladı.



Temsilci Raja Krishnamoorthi ise DeepSeek’in verileri toplamak için gizli kodlar kullanmasını "rahatsız edici" bulduğunu belirtti.

ABC News’e yaptığı açıklamada, ÇKP kontrolündeki şirketlerin bu tür veri toplama yöntemlerini sıkça kullandığını ve bu tür uygulamaları kendi sorumluluğunuzda kullandığınızı ifade etti.