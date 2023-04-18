Haber kanalı CBC, Twitter'daki faaliyetlerini durdurdu

Mar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Twitter, gazetecilerimizin Kanadalılarla iletişim kurması için güçlü bir araç olabilir, ancak bağımsızlığımızın bu şekilde yanlış bir şekilde tanımlanmasına izin vermek yaptıkları işin doğruluğunu ve profesyonelliğini zayıflatıyor” dedi.

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