İki ülke arasındaki gerginlik internete yansıdı. Google'ın arama çubuğuna "dünyanın en iyi tuvalet kağıdı" yazınca Pakistan bayrağı fotoğrafları geliyor.
BBC'de yer alan habere göre, siber korsanların, 14 Şubat'ta Hindistan yönetimi altındaki Keşmir'de yapılan ve 40 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek amacıyla Google sonuçlarını değiştirdiği tahmin ediliyor.
Söz konusu saldırıyı Pakistan merkezli Ceyşi Muhammed örgütü üstlenmişti.
1989'da Keşmir'deki Hindistan yönetimine karşı protestoların başlamasıdan bu yana en fazla insanın hayatını kaybettiği bu saldırının ardından Hindistan yönetimi de, Pakistan'ı "teröre destek vermekle" suçlamıştı.
Pakistan yönetimi ise suçlamaları reddediyor.