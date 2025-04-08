Hackerlardan Musk'a tehdit: "Bir ay boyunca saldıracağız"
Bir hacker grubu Elon Musk'ın sahibi olduğu şirketlerin sitelerine bir ay boyunca saldırı düzenleyeceğini duyurdu.
Kendilerini "DonRoad Takımı" olarak isimlendiren hackerlar, Telegram hesaplarından paylaştığı mesajda,"Elon Musk'la bağlantılı internet sitelerini 1 ay boyunca hedef alacağız" ifadelerini kullandı.
Aynı hacker grubunun daha önce Donald Trump'a ait şirketlere saldırılar düzenlediği belirtiliyor.
Geçen ay Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e yönelik düzenlenen saldırılar sonrası, siteye erişim dünya çapında 3 kez sekteye uğramıştı.
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