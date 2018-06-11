Güney kore merkezli kripto para borsanı Coinrail, hacker'ların saldırısına uğradı.



Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan platformun siber saldırıyı açıklaması sonrası hem Bitcoin hem de diğer kripto paralarda büyük düşüşler yaşandı.



Zira milyonlarca yatırımcının kullandığı borsa, küresel piyasa açısından büyük önem arz ediyor. Platformdan yapılan resmi açıklama sonrası Bitcoin 7 bin doların altını gördü.



Dün gece bu haberin yayılması ile birlikte geçtiğimiz sene 20 bin doları test eden Bitcoin 6 bin 781 dolara kadar geriledi.



Panik satışları sonrası tüm kripto paralarda yaşanan kayıp ise 50 milyar dolara yaklaştı.

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