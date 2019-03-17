7’den 70’e herkesin tutkunu olduğu canlı bilgi yarışması Hadi, ödülleri ile heyecan yaratmaya devam ediyor.



Türkiye’nin fenomen bilgi yarışması Hadi’de bu pazar günü yarışmacıları kıyasıya rekabet bekliyor. Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, sürpriz hediyesi ile Hadicilerin yüzünü güldürecek. Son 10 veya daha az kişi kalana kadar devam edecek olan yarışmanın sonunda 10 Hadici, 10 iPhoneXR’dan birini kazanma şansını yakalayacak.



Yarışma 17 Mart Pazar akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek.



HADİ NEDİR?



Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip olan Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100 çeşitten fazla telefonla oynanabilir. 5 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır. Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de spor, müzik ve sinema kategorilerinde özel yarışmalar da düzenlenir.

Hadi Joker Kodu: hadiiphonexrkazan

Hadi ipucu: Dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne kimler katılıyor sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan, 15 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının düzenleneceği bu festivalden geliyor. Peki bu festival nerede olacak acaba?



Hadi’yi indirmek için>>> http://bit.ly/hadiliveNTV

TEKNOFEST, 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleşmiş ve 550 bine yakın kişiye ev sahipliği yapmıştı.



Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra festival kapsamında Dünya Drone Şampiyonası, Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması, Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 aracının yarıştığı "Yarışların Yarışı", nefes kesen jet uçak, helikopter ve akrobasi gösterileri, THY seyahat hackatonu, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, paraşüt atlayışları, hava araçları sergisi, simülasyon uygulamaları, teknoloji ve eğitim atölyeleri, konserler ve aktiviteler düzenlendi.

'TEKNOFEST 2019' HEYECANI BAŞLADI

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST’İN MİMARLARI NTV’NİN SORULARINI YANITLADI