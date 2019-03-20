6 KİŞİ iPHONE XR KAZANDI İşte Hadi’deki sorular ve cevapları (390 bin kişi katıldı 6 kişi iPhone XR kazandı)

7’den 70’e herkesin tutkunu olduğu canlı bilgi yarışması Hadi, ödülleri ile heyecan yaratmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan ödül şampiyonu Hadi, yeni yarışma konsepti ‘Hadi 100’ ile daha çok ödül kazanma şansı sunuyor. Her hafta çarşamba günleri saat 20.30’da gerçekleştirilecek yarışmada, finalde en fazla 100 yarışmacı kalana kadar soru sorulmaya devam edilecek. Büyük ödül ise yarışmada son 100’e kalan Hadiciler arasında paylaştırılacak.

20 Mart 2019 Hadi ipucu sorusu: 2020 Dünya Hava Oyunları nerede yapılacaktır?

Cevap: Türkiye

4 BİNİ AŞKIN SPORCU KATILACAK



2020 yılında gerçekleşecek Dünya Hava Oyunları hakkında. Katılımcı açısından olimpiyatlardan sonra dünyanın en büyük yarışması olan oyunlara 100'den fazla ülkeden 4 bini aşkın sporcu katılacak.

Hadi’yi indirmek için tıklayın

5. Dünya Hava Oyunları'nın resmi sloganı "İstikbal Göklerdedir" olarak belirlendi.

HADİ NEDİR?



Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip olan Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100 çeşitten fazla telefonla oynanabilir.



5 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.



Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de spor, müzik ve sinema kategorilerinde özel yarışmalar da düzenlenir.